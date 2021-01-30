Безус не поедет в Турцию. Назвали причину

Роман Безус в расширенном списке кандидатов в сборную. Фото "Гент"

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус не покинет команду в январе.

К нашему футболисту конкретный интерес проявлял турецкий "Анкарагюджю". Речь шла об аренде Романа до конца сезона-2020/2021 с правом последующего выкупа. "Гент" не возражал, но Безус, посоветовавшись с семьей, решил не покидать сейчас Бельгию. Сообщает voetbalbelgie.be

Главной причиной такого решения Романа стала ситуация в Европе с коронавирусом. Действующее соглашение Безуса с "Гентом" рассчитано до лета 2022 года.

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В этом сезоне украинец сыграл в составе "Гента" 13 матчей в чемпионате. Мячей не забивал.