Бездомных со сборной Беларуси уничтожил Гарет бейл

Гарет Бейл самостоятельно уничтожил Беларусь. Фото: Twitter.com/cymru

В матче 5-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси проиграла Уэльсу. Встреча проходила на стадионе "Центральный" в столице Татарии Казани и завершилась со счётом 2:3.

На 5-й минуте счёт открыл нападающий валлийцев Гарет Бэйл, который реализовал пенальти. На 29-й минуте форвард Виталий Лисакович забил ответный мяч, также отличившись с 11-метровой отметки. Спустя минуту Павел Седько вывел белорусскую команду вперёд, голевую передачу отдал Лисакович. На 69-й минуте Бэйл оформил дубль, реализовав ещё один пенальти. В добавленное время Бэйл забил победный мяч, оформив хет-трик.

Сборная Уэльса в трёх матчах набрала 6 очка и занимает третье место в группе E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Беларусь (3) сыграла четыре встречи и находится на четвёртом месте.

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Сборная Беларуси после инцидента из посадкой самолета из оппозицинером Романом Протасевичем вынуждена играть все матчи вне родной страны, поскольку европейские авиакомпании не совершают рейсы в Беларусь. Домашним стадионом она выбрала казанский стадион в России.