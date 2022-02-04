Без шансов на медали. Первые украинцы стартовали на Олимпиаде

Александра Назарова и Максим Никитин. Фото: Getty Images

Сборная Украины начала свои выступления на Олимпиаде в Пекине.

Дебютное соревнование, в котором стартовали украинские атлеты, стал командный турнир по фигурному катанию. Сборная Украины идет на девятой позиции после трех видов.

София Голиченко и Артем Даренский показали девятый результат в краткой программе. Максим Никитин и Александра Назарова заняли девятое место в танцевальном ритме.

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В мужском одиночном катании Украина не была представлена, потому что единственный украинец в этой дисциплине Иван Шмуратко сдал положительный тест на ковид.

Украина досрочно упустила шансы попасть в топ-5 и продолжить соревнования по произвольной программе. На счету украинской команды 4 балла, в Италии, занимающей последнее проходное место, 18 баллов.

В женском одиночном катании нашу сборную представит Анастасия Шаботова, соревнования состоятся 6 февраля.



XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три – золотые, одну – серебряную и четыре – бронзовые медали.