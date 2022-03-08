Без шансов на интригу: анонс матчей 1/8 Лиги чемпионов

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

8 марта состоится два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" будет принимать "Интер", а "Бавария" сыграет против "Зальцбурга".

Мерсисайдцы будут принимать чемпиона Италии после гостевой победы 2:0. Шансов у команды Симоне Индзаги пройти дальше почти нет. Англичане сейчас набрали хороший ход в АПЛ, а вот "Интер" наоборот потерял обороты в Серии А и уступил первое место "Милану".

На "Анфиладе" не стоит ждать сенсации. Хозяева имеют все шансы одержать вторую победу в противостоянии и выйти в четвертьфинал.

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"Бавария" спаслась в первом матче против "Зальцбурга" на последних минутах игры -1:1. Теперь чемпион Германии должен снять все вопросы о победителе пары дома. Класс соперников совершенно разный. Потому команда Юлиана Нагельсманна должна побеждать и проходить дальше.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени. В первых матчах 1/8 финала "Атлетико" и "МЮ" не обнаружили сильнее 1:1, с таким же счетом "Вильярреал" сыграл с "Ювентусом". "Ман Сити" в гостях разбил "Спортинг" – 5:0. "Челси" победил "Лилль" – 2:0, ПСЖ минимально одолел "Реал" – 1:0. "Бенфика" и "Аякс" расписали голевую ничью – 2:2.