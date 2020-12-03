"Без новых опытных игроков результата в "Динамо" не будет" - Маркевич

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Днепр"

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал разгромное поражение "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса".

По мнению Маркевича, динамовцам стоит усилить состав во время зимнего трансферного окна.

"3:0 - это ожидаемый результат, который говорит сам за себя. Сейчас мы имеем такой уровень. Возможно, если бы забил Виктор Цыганков, все было бы по-другому. Нужно, чтобы молодежь набиралась опыта и дальше усилить команду, чтобы хоть какие-то очки отбирать у грандов, ибо к игре и так уже все понятно.

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Все сыграли на своем уровне. Надеемся, что команда будет прибавлять. Играть против футболистов такого уровня - непросто. Думаю, в следующем году у динамовцев это получится лучше. Сыграть по 2 матча с "Барселоной" и "Ювентусом" - огромный опыт.

В "Динамо" недостаток с нападающими, поэтому с "Ференцварошем" нужно строить игру на контратаках, мне так кажется. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. У них и молодежь быстрее будет расти. Без того результатов не будет", - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua

"Динамо" проиграло "Ювентусу" в гостях - 0:3. Следующий свой матч команда Мирчи Луческу проведет 8 декабря против "Ференцвароша".