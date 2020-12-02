Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"

Криштиану Роналду записал на свой счет второй гол. Фото: REUTERS

В 5 туре Лиги чемпионов "Ювентус" дома разгромил "Динамо" - 3:0. Что нужно знать о матче?

Андреа Пирло не пожалел "Динамо". Несмотря на то, что "Ювентус" уже гарантировал себе выход из группы, но сыграли все сильнейшие футболисты. Хозяева подошли к матчу со всей серьезностью - никаких экспериментов или недооценки. Мирча Луческу мог рассчитывать на сильнейший состав за исключением травмированного Виталия Буяльского.

"Ювентус" "задушил" "Динамо" прессингом. Подопечные Пирло встречали соперника у его штрафной, не давая возможность даже на своей половине разыгрывать мяч. Динамовцы не всегда справлялись с таким тактическим приемом от соперника.

Главным героем матча стал Федерико Кьеза. Форвард "старой синьоры" записал на свой счет забитый мяч и две голевые передачи. Итальянский футболисте полностью выиграл свою дуэль у Виталия Миколенко.

"Динамо" претендовало на пенальти. Леандро Бонуччи грязно сыграл против Беньямина Вербича при счете 1: 0, но арбитр матча Стефани Фраппар не обратила внимания на эпизод.

"Ювентус" смог нажать на соперника, что привело к ошибкам. Позиционные атаки "Динамо" завершались потерями и быстрыми контратаками соперника

Самым опасным в составе "Динамо" был Виктор Цыганков. Вингер киевлян имел две хорошие возможности, но так и не смог переиграть Войцеха Щесны.

Георгий Бущан не выручил. Вратарь "Динамо" не так часто вступал в игру. В эпизодах с пропущенными мячами мог сыграть надежнее.

Ключевым стало преимущество "Ювентуса" в середине поля. Хозяева поля доминировали в центре поля и благодаря этому полностью контролировали ход матча. "Ювентус" смог нажать на соперника, что привело к ошибкам. Позиционные атаки "Динамо" завершались потерями и быстрыми контратаками соперника.

"Динамо" хватило почти не час. В первом тайме подопечные Луческу оборонялись и ждали своего шанса в контратаке. Во второй половине игры пытались доминировать на поле, но быстро пропустили второй мяч. После этого игра превратилась в формальность.

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Следующий свой матч в Лиге чемпионов "Динамо" проведет 8 декабря против "Ферецвароша". Начало игры - в 22 00.