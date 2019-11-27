"Без меня сборная стала лучше" – Ракицкий

ракицкий отыграл за сборную 9 сезонов

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий отказался обсуждать тему своего невызова в сборную Украины. Об этом пишет "Трибуна"

"Кто-то писал "чудак" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор".

Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", – сказал Ракицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную.