Без медалей - как прошел 10-й день для сборной Украины на Олимпиаде

Алла Черкасова будет бороться за "бронзу". Фото: Twitter.com/wrestling

Сборная Украины завершила 10-й день на Олимпийских играх в Токио без медалей.

Ближе всего к награде был борец греко-римской борьбы Ленур Темиров, который проиграл бронзовый финал. Счет схватки против китайца Валихан Сайлике - 1:1, но представитель Китая одержал победу, потому что вторым заработал очко.

Украинский стрелок Сергей Кулиш показал в финале худший результат. В стрельбе из винтовки в трех положениях украинец шел в призовой тройке, пока не попал в чужую мишень. Победителем стал китаец Чжан Чанхуан, который установил мировой и олимпийские рекорды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое "серебро" Украины и падение 26-летнего рекорда нашей легкоатлетки: каким был день на Олимпиаде

Украинская борец Алла Черкасова проиграла схватку за выход в финал. Украинка уступила главной фаворитке Тамире Менсе-Сток. 3 августа Черкасова будет бороться за "бронзу".

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук вышли в финал Олимпиады в беге на 400 м с барьерами. Украинки заняли седьмое и восьмое места в квалификации.

Метатель молота Виктор Кохан вышел в финал. Украинец может претендовать на медаль, потому что показал пятый результат в квалификации.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины на играх в Токио одна серебряная и четыре бронзовых наград.