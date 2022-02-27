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воскресенье, 27 февраля 2022 22:18

Без флага, гимна и названия страны. ФИФА наказал Россию

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Без флага, гимна и названия страны. ФИФА наказал Россию

ФИФА наложил наказание на российскую сборную по футболу из-за нападения их страны на Украину.

Теперь россияне потеряли свою идентичность и не смогут использовать национальные символы во время матчей сборной, сообщает сайт ФИФА.

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Россияне не смогут выходить на матчи под своим флагом, перед поединками не будет играть гимн, не смогут проводить домашние игры на своей территории, а команда будет называться сборной российского футбольного союза. Ранее подобные меры принял Олимпийский комитет.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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