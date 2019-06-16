Бешеные российские деньги. "Шахтер" массово продает игроков в страну-агрессор

Иван Ордец тяжело травмировался в начале сезона

Защитник "Шахтера" Иван Ордец может продолжить карьеру в России.

По информации ресурса Чемпионат, 26-летний защитник интересен московскому "Динамо".

Нынешнее соглашение украинца с "горняками" рассчитано до 30 июня 2019 года, поэтому он может достаться москвичам абсолютно бесплатно.

Сегодня стало известно, что "Шахтер" продал защитника Олега Данченко в казанский "Рубин". Зимой из "Шахтера" в "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий.

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В прошлом сезоне Ордец провел всего две игры за "Шахтер" в УПЛ.