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среда, 02 июня 2021 15:22

Беседина отправили в нокдаун

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Беседина отправили в нокдаун
Артем Беседин стал основным форвардом "Динамо". Фото: Александр Попов

Нападающий киевского "Динамо" 25-летний Артем Беседин побывал в нокдауне на тренировке сборной Украины.

Вечернее занятие сборной в Харькове началось с упражнения на координацию, одновременно имело целью психологически разгрузить футболистов после насыщенных тренировок в предыдущие дни сбора.

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Двум футболистам нужно было пробежать по центру и забрать футболку, уклоняясь от выстрелов партнеров по команде мячами для фитнеса. Больше всего досталось Беседину и Андрею Ярмоленко.

Динамовец побывал в футбольном нокдауне. Артем свалился с ног на поле после попадания мячей. Игрок "Вест Хэма" попробовал свою тактику и лег на газон, чтобы обойти удары, но попытка Андрея была ошибочной.

Сборная Украины проводит второй решающий сбор перед Евро-2020/21 в Харькове.
3 июня национальная команда сыграет товарищеский матч против Кипра.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Артем Беседин попал в окончательную заявку сборной Украины на турнир.

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