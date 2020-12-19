Беседин отбыл дисквалификацию

В Беседина находили допинг. Фото "Динамо"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин может возвращаться к выступлениям на профессиональном уровне.

Он отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начался именно с этого дня. Сообщает "Трибуна".

С 19 октября Беседин мог тренироваться с командой.

Напомним, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против "Мальме" (3:4) 28 ноября 2019-го.

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24-летнему футболисту грозило от предупреждения до 4 лет дисквалификации, несмотря на это киевский клуб продлил с ним контракт.