Беременная жена Зинченко произвела впечатление нарядом в Бухаресте

Влада Щеглова показала роскошное плтье. Фото: instagram Влада Седан

Беременная жена футболиста Александра Зинченко Влада Щеглова (Седан) показала свой патриотический наряд на трибунах стадиона в Бухаресте, во время игры Украина – Северная Македония. Наша команда победила – 2:1.

Для очередного "выхода" на трибуны девушка выбрала роскошный образ вышитое мини-платье желтого цвета с голубыми вышитыми цветами. На ее голове был сине-желтый венчик из цветов, а волосы заплетены в две косички. Ее образ завершали коричневые ботинки-ковбойка, украшения на руках и сине-желтый флаг на щеке. Рядом с ней лежал сине-желтый флаг. Сообщает 24tv.ua

На снимках улыбающаяся Влада Седан обнимала свой округлый живот – совсем скоро девушка родит от полузащитника Александра Зинченко ребенка. Сейчас же они "вдвоем" поддерживают своего мужа и отца, а тот посвящает им свои голы.

"С победой, страна", – подписала фото Влада Седан после матча.

На фото возлюбленной уже отреагировал Зинченко, оставив в комментариях "эмоджи" в форме лиц "с сердечками в глазах". Увлекательный комментарий оставила страница украинской Ассоциации футбола. Другие тоже оставили свои впечатления от фото, среди них было немало иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как семья Шевченко болела за сборную Украины

Сборная Украины после двух матчей Евро-2020 имеет одну победу и поражение. Следующий матч наша команда сыграет в понедельник, 21 июня против сборной Австрии. В случае победы Украина гарантирует себе продолжение борьбы.