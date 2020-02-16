"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"

В "Бенфике" разладилась игра перед матчем из "Шахтером"

Лидер португальского чемпионата "Бенфика" проиграла второй матч кряду. Перед поездкой в Харьков на матч с "Шахтером" "орлы" уступили дома "Браге" со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время, когда после подачи углового Секейры Палинья с линии вратарской головой переправил мяч в ворота Влаходимоса.

Гости заслуженно победили, нанеся по воротам больше ударов, чем лидер, семь из которых были в створ ворот. А пять желтых карточек у гостей объясняются более жесткой игрой против оппонентов, хотя нарушений у игроков "Браги" было даже меньше, чем у хозяев. Об этом сообщает "Террикон".

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"Бенфика" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. У лиссабонского клуба 54 очка. В "Порту" – 50 очков и матч в запасе. "Брага" – на третьем месте с 37 баллами.