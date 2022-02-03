"Бенфика" потерпела второе поражение подряд. Яремчук не играл из-за травмы

Роман Яремчук. Фото: ФК "Бенфика"

Роман Яремчук пропустил вчерашний матч своей "Бенфики" в чемпионате Португалии по футболу.

В поединке 20-го тура лиссабонская команда неожиданно дома уступила "Жил Висенте" - 1:2.

Гости вышли вперед в начале встречи. В середине второго тайма развили успех. "Бенфика" смогла отыграть один мяч только на последних минутах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разочаровал за полгода. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер

В турнирной таблице "Бенфика" занимает третье место, отставая от "Спортинга" на 6 очков, а от "Порту" - уже на 12.

До окончания чемпионата остается 10 туров.

Что касается Яремчука, то он не принял участие в матче из-за повреждения.

Как сообщил накануне поединка официальный сайт португальского клуба, у Романа повреждение правого глаза.

В этом сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за португальский клуб, забил шесть мячей, сделал пять ассистов. На минувшей неделе Роман не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой".