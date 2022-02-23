"Бенфика" Яремчука примет "Аякс", "Атлетико" против МЮ. Анонс матчей дня Лиги чемпионов

Роман Яремчук. Фото: ФК "Бенфика"

В среду, 23 февраля, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

"Бенфика" в Лиссабоне будет принимать "Аякс", который в текущем розыгрыше ЛЧ еще не потерял ни одного очка.

Однако и португальская команда сотворила неожиданность и вышла из группы, опередив "Барселону".

"Бенфика" была соперником "Динамо". В Киеве команды голов не забили, а на выезде "бело-синие" проиграли 0:2.

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Другой матч дня обещает быть еще более интересным. "Атлетико" дома сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Мадридцы в своем квартете стали вторыми, опередив "Порту" и "Милан", но пропустив вперед "Ливерпуль".

МЮ начал выступления в Лиге чемпионов с сенсационного поражения от "Янг Бойз". Далее манкунианцы набрали 11 очков и выиграли группу.

Букмекеры считают "Бенфику" Романа Яремчука аутсайдером в противостоянии с "Аяксом". Шансы "Атлетико" и МЮ оцениваются приблизительно равно, хотя в первом матче небольшое предпочтение отдают мадридцам.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени. Ответные матчи в этих противостояниях запланированы на 15 марта.