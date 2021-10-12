Белорусские власти хочят отправить в армию форварда "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" 22-летний Илья Шкурин не может приехать в родную Беларусь.
Из-за критики власти нападающего могут отправить в армию, рассказал агент футболиста Валерий Исаев в комментарии "Трибуне".
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"Ему нельзя возвращаться в Беларусь. Юридически можно вернуться. Никто не знает, что может произойти. Но вероятность пойти в армию велика. Однако это последний пункт, по которому он побоится вернуться в родную страну сейчас.
Давление на семью? Его нет и не было. Только повестки из военкомата, которые приносят в странной форме, - сказал Исаев.
Илья Шкурин выступает за "Динамо" с лета 2021 года. Белорусский форвард забил один мяч в официальных матчах киевлян.
Шкурин отказался играть за сборную Беларуси из-за оппозиционности к власти Александра Лукашенко.
16 октября "Динамо" проведет гостевой матч против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.
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