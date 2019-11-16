Бельгия поиздевалась с России

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 531
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 594
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9162
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 927
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1044
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5121
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1872
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Скандинавский день. Финляндия впервые поедет на Евро
Скандинавский день. Финляндия впервые поедет на Евро
Молодежка Ротаня снова проиграла
Молодежка Ротаня снова проиграла
Сербию разгромили в "счастливом" городе
Сербию разгромили в "счастливом" городе
Матузалем вспомнил, как забивал "скорпионом"
Матузалем вспомнил, как забивал "скорпионом"
Еще 4 сборные выиграли путевки на Евро
Еще 4 сборные выиграли путевки на Евро
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3987
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
16 ноября 2019
Просмотров: 198
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
суббота, 16 ноября 2019 20:55

Бельгия поиздевалась с России

  Комментировать
Бельгия поиздевалась с России
Россия еще надеялась на первое место в группе

Сборная России проиграла в Санкт-Петербурге матч отбора к Евро-2020 сборной Бельгии - 1:4.

Это был матч за первое место в группе. Бельгийцы очень мощно начали игру. Сначала Торган Азар на 19 минуте сильно пробил в ближнюю девятку - 0:1.

Еще через несколько минут отличился его брат Эден. Звезда "Реала" пробил Гильерме с правого угла штрафной - 0:2.

Далее бельгийцы вчетвером бежали в контратаку. Де Брейне мог забивать сам, но отдал мяч свободному Эдену Азару - 0:3.

Во второй половине игры Лукаку сильным ударом из-за пределов штрафной сделал счет неприличным - 0:4.

Только после этого Бельгия позволила России забить гол престижа после углового удара. Отличился Джикия - 1:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огласили новый рейтинг ФИФА. Украина опережает "болтающих чемпионов" на 15 позиций

Сборная Бельгии выиграла группу и будет сеяной при жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте, 30 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бельгия поиздевалась с России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 113445
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 43488
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 32212
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
 Просмотров: 9171
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 8622
Спорт
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 1476
"Украина хочет попасть в список сеянных на Евро" – шевченко
"Украина хочет попасть в список сеянных на Евро" – шевченко Просмотров: 702
"Важно не поиграть Сербии" – Малиновский
"Важно не поиграть Сербии" – Малиновский Просмотров: 594
Юная боксерка погибла под колесами поезда
Юная боксерка погибла под колесами поезда Просмотров: 1404
От США до Ирана. Голкипер молодежки рассказал, как искал себе клуб
От США до Ирана. Голкипер молодежки рассказал, как искал себе клуб Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
3
Вятрович пришел в Раду
2
Вьятровича зарегистрировали народным депутатом
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Голосов: 952
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua