Бельгия поиздевалась с России

Россия еще надеялась на первое место в группе

Сборная России проиграла в Санкт-Петербурге матч отбора к Евро-2020 сборной Бельгии - 1:4.

Это был матч за первое место в группе. Бельгийцы очень мощно начали игру. Сначала Торган Азар на 19 минуте сильно пробил в ближнюю девятку - 0:1.

Еще через несколько минут отличился его брат Эден. Звезда "Реала" пробил Гильерме с правого угла штрафной - 0:2.

Далее бельгийцы вчетвером бежали в контратаку. Де Брейне мог забивать сам, но отдал мяч свободному Эдену Азару - 0:3.

Во второй половине игры Лукаку сильным ударом из-за пределов штрафной сделал счет неприличным - 0:4.

Только после этого Бельгия позволила России забить гол престижа после углового удара. Отличился Джикия - 1:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огласили новый рейтинг ФИФА. Украина опережает "болтающих чемпионов" на 15 позиций

Сборная Бельгии выиграла группу и будет сеяной при жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте, 30 ноября.