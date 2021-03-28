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воскресенье, 28 марта 2021 10:06

Бельгия отыгралась в матче с Чехией

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Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Бельгия вынуждена была отыгрываться. Фото: globallookpress.com

В матче второго тура квалификационного раунда Кубка мира — 2022 сборная Чехии принимала команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе "Эден" в Праге и завершилась вничью – 1:1.

Оба гола команды забили во втором тайме: на 50-й минуте Лукаш Провод с передачи Якуба Янкто вывел чехов вперёд, на 60-й Кевин Де Брёйне ассистировал Ромелу Лукаку, который сравнял счёт в матче.

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В прошлом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Чехия обыграла команду Эстонии со счётом 6:2, а Бельгия победила Уэльс (3:1). 30 марта обе команды сыграют в третьем туре: Чехия в гостях встретится с Уэльсом, Бельгия примет Беларусь.

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28
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