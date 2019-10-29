Бельгийский гранд хочет избавиться от игрока сборной Украины

Евгений Макаренко не играет за "Андерлехт" уже на протяжении 11 месяцев. Фото: из открытых источников

Самый титулованный бельгийский клуб"Андерлехт" ищет возможности для продажи или аренды 28-летнего украинском Евгения Макаренко, информирует "Футбол 24"

Макаренко последний раз выходил на поле еще 2 декабря прошлого года, а затем получил тяжелую травму. После своего возвращения весной защитник перестал получать игровое время, а затем снова травмировался.

Проблемы со здоровьем перечеркнули все шансы Макаренко на место в основе "Андерлехта", поэтому клуб сделает все возможное, чтобы украинец перебрался в другую команду. Его контракт с брюссельцами действует до лета 2022 года, цена за Transfermarkt - 1.5 евро.

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Евгений Макаренко становился чемпионом Украины в составе "Динамо" в сезонах 2014-2015 и 2015-2016. Имеет 4 матча за сборную Украины. Последние раз вызывался в 2018