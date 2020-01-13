Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку

Бейсбольный матч перерос в массовую драку. Фото: из открытых источ

В рамках поединка бейсбольной лиги Венесуэлы между командами "Карибес" и "бутыль" произошла массовая драка. Ее начал игрок гостей Алекс Ромеро.

Парень, играющий в настоящее время за "Бутыль", нервно отреагировал на то, что питчер "Карибес" якобы умышленно бросил мяч в его сторону. Ромеро, видимо, решил, что питчер подсказал стоял за его спиной соперник, поэтому сразу атаковал Кетчера, врезав ему битой. Тот в долгу не остался - и началась драка. К счастью, все закончилось без серьезных последствий, пишет "Сегодня".

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По ходу игры "Карибес" выигрывали с разгромным счетом, но игра не была завершена. Арбитр удалил сразу 6 игроков.