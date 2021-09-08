Украинская легкоатлетка 26-летняя Марина Бех-Романчук заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги.
В швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги.
Победительницей стала сербка Иванна Шанович с результатом 6.96 м.
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Шведка Хадди Санья показала второй результат 6.83 м.
Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6.75 м.
К шестой попытке лучшим показателем Марины был 6.68 м, но в последнем прыжке она улучшила свой результат и смогла подвинуть с третьего места американку Джасмин Стоуерс.
На Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук стала пятой.
9 сентября в финале Бриллиантовой лиги Анна Рыжикова и Виктория Ткачук соревноваться в беге на 400 м с барьерами, а Андрей Проценко - в прыжках в высоту.
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