Бех-Романчук не смогла принести Украине медаль на Олимпиаде

Сборная Украины осталась без медалей на Олимпиаде в прыжках в длину.
Украинская спортсменка 26-летняя Марина Бех-Романчук показала только пятое время в финале.
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Бех-Романчук прыгнула на 6.88 м. В течение финала, Марине удался только один прыжок из шести, в остальных пяти спортсменка сделала заступ.
Олимпийской чемпионкой стала немка Малаика Михамбо с результатом 7.00 м.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.
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