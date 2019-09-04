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среда, 04 сентября 2019 11:08

"Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в "Шахтер" - немецкие фанаты комментируют переход украинца

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&quot;Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в &quot;Шахтер&quot; - немецкие фанаты комментируют переход украинца
Немецкие фанаты жалеют об уходе Коноплянки

Трансфер Евгения Коноплянки в "Шахтер" вызвал волну комментариев от болельщиков немецкого клуба.

Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.

Pascal: "Его потенциал никогда не был использован в "Шальке". Коноплянке ставили камни на пути, он жаловался на жизнь и не хотел бороться за место в составе. Ему обещали совсем другое, когда покупали у "Севильи". Коноплянка думал, что его будут ставить во главу угла и давать играть. Но мне жаль, что украинец так быстро упал и не захотел вставать снова и снова. У Коноплянки не было желания бороться за место в "Шальке".

Niklas: "Не лучший футболист, но замечательный и позитивный человек. Коноплянке нужно было бы играть в футбол где-то в Саудовской Аравии или Австралии, где можно пешком ходить по полю и при этом быть звездой. А уже за пределами поля Коноплянка был бы очень популярным в этих странах".

Stuntman: "Бедный Коноплянка! Мне очень жаль, что он уходит в "Шахтер". Многие говорят о том, что украинский футболист мало забивал, мало пользы принес команде, но разве ему так часто давали шанс? То его на замену выпускали, то меняли после перерыва, то месяцами не давали играть, хотя конкуренты за место в составе играли ужасно. Верю, что в "Шахтере" Коно себя проявит с лучшей стороны".

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По свидетельству немецкой прессы, трансфер Коноплянки в "Шахтер" обошелся "горнякам" в 1,6 млн евро.

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04
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