Бедные украинцы в Сегунде боролись бы за выживание – фанаты "Барселоны"

"Динамо" выглядело убого. Фото: Reuters

Испанские болельщики остались недовольны игрой "Барселоны", несмотря на победу в Киеве в важнейшем поединке. Многие отмечают, что поединок получился скучным. В первую очередь, из-за "Динамо", которое отчаянно старалось сыграть вничью и стало немного раскрываться только после пропущенного гола.

Болельщики "Барселоны" ждут, когда же в команду придёт Хави, но при этом не забыли поблагодарить временного тренера Серхи Бархуана, благодаря которому удалось выиграть и сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф. Что касается "Динамо", то в адрес украинской команды было много критики, а уровень киевского клуба сравнивают с командами из второго и даже третьего дивизионов Испании. Их цитирует "Футбум".

Delgado: Никогда не смогу понять такие команды, как "Динамо". У вас одно очко после трёх туров, вы находитесь на последнем месте в группе, но при счёте 0:0 упорно не идёте в атаку, надеясь сыграть вничью. Почти весь матч играли только ради того, чтобы разрушать атаки "Барселоны", неприятно на такой футбол смотреть.

Triz: Избили киевлян и радуются теперь. Бедные украинцы даже в Сегунде боролись бы за выживание. Это команда, в которой нет хороших футболистов, в которой тренер с идеями из прошлого века, которая боится пойти в атаку даже против такой "Барселоны". Стоит ли радоваться победе над "Динамо"?

"Динамо" отчаянно старалось остаться на последнем месте

Corado: "Динамо" - самая оборонительная команда Лиги чемпионов в этом сезоне. Они даже по воротам толком не бьют. "Мальмё" и то больше старается, хотя у них куда более скромные возможности, чем у того же "Динамо". В футбол нужно играть, а не разрушать то, что пытаются создать твои соперники.

Fran: Пока все остальные команды в Испании и Лиге чемпионов думают о том, как бы выиграть у такой слабой "Барселоны", "Динамо" отчаянно старалось остаться на последнем месте. Их план сработал. Луческу сказал, что они заслужили сыграть вничью. Пусть даже так. Но почему журналисты не спросили у него, для чего ему нужна была эта ничья?

Estrada: Интересное наблюдение: только три команды в Лиге чемпионов не забили ни одного гола после трёх-четырёх туров. И две из них играют с испанскими командами – "Шахтёр" в группе с "Реалом" и "Динамо" в группе с "Барселоной". Получается, что нашим грандам сильно повезло с жеребьёвкой, так как им достались самые слабые команды Лиги чемпионов этого сезона.

Prieto: "Динамо" играло на ничью чтобы что?! Для чего?! Украинцы хотели остаться на последнем месте и потом разгромить "Баварию"? Хотели усыпить бдительность немцев и потом их наказать? А в последнем туре обыграть "Бенфику" и выйти из группы? Такой план у украинцев был? Я бы понял, если бы "Динамо" было выше в турнирной таблице и хотело бы сыграть вничью, чтобы мы их не догнали. А так они сидят с одним очком и продолжают думать про оборону. Нам повезло, что даже такая убогая "Барселона" смогла забить и выиграть.

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В другом матче группы "Бавария" выиграла у "Бенфики" 5:2. В следующем туре "Динамо" будет принимать "Баварию", а "Барселона" дома сыграет с "Бенфикой". В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. У "Барселоны шесть очков, а у "Бенфики" четыре. "Динамо" с одной ничьей на последнем месте.