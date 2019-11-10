"Бавария" разгромила "Боруссию"

Роберт Левандовски забил в 11 матче подряд

В центральном матче 11-го тура чемпионата Германии Бавария без особых проблем разобралась с дортмундской Боруссией.

В первом тайме забил Роберт Левандовски, установивший рекорд, отличившись в 11 матчах Бундеслиги подряд. Сообщает sportarena.com

Во втором тайме Левандовски оформил дубль, также отличился и Серж Гнабри. В конце матча в свои ворота забил защитник Боруссии Матс Хуммельс.

Бавария одержала первую победу в чемпионате под руководством Ханса-Дитера Флика, который принял команду после увольнения Нико Ковача.

Мюнхенцы вышли на третье место в Бундеслиге, сравнявшись по очкам с Лейпцигом, у лидирующей менхенгладбахской Боруссии на один балл больше. У Дортмунда 19 очков и пятое место.

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В следующем туре Бавария сыграет с Фортуной на выезде, Боруссия в Дортмунде примет Падерборн.