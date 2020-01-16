"Бавария" предложила 25 млн за защитника "Шахтера" – СМИ

20-летний Додо проводит только первый полноценный сезон за "Шахтер". Фото: из открытых источников

Мюнхенская "Бавария" сделала предложение "Шахтеру" по защитнику Додо.

Немецкий клуб заинтересован в трансфере Додо и готов заплатить за игрока 25 млн евро, сообщает Goal.com.

Портал Transfermarkt оценивает Додо в 4 млн евро. "Горняки" хотят за своего защитника не менее 30 млн евро.

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Додо присоединился к "Шахтеру" в начале 2018 года. С первой попытки не смог закрепиться в составе команды. Сезон 2018–2019 провел в "Витории Гимараеш", где работал с сегодняшним тренером "горняков" Луишем Каштру. В текущем сезоне успел провести 17 поединков за "горняков", отметившись 2 голами и 3 ассистами.