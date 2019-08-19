"Бавария" официально арендовала звезду "Барселоны"

Коутиньо не смог прижиться в "Барселоне"

Мюнхенская "Бавария" арендовала бразильского полузащитника Коутиньо в "Барселону".

Срок арендного соглашения - на один сезон. После этого "Бавария" имеет право выкупить его контракт с "сине-гранатовых".

За аренду Коутиньо "Бавария" заплатила 8,5 миллиона евро. Выкупить игрока она может за 120 миллионов евро, но не обязана этого делать.

При этом "Бавария" заявила, что стороны договорились не разглашать детали сделки. А "Барселона" на официальном сайте назвала сумму аренды.

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Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2018 года. Однако так и не стал игроком основы. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отличился 21 голом.