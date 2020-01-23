"Бавария" официально арендовала защитника "Реала"

Альваро Одриосола будет выступать за "Баварию" на правах аренды. Фото: из открытых источников

Мюнхенская "Бавария" официально арендовала защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосола. Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний испанский защитник уже приступил к тренировкам в новом клубе, сообщает "24 канал".

Немецкий клуб искал футболиста на позицию правого защитника. Среди вариантов было такого игрок "Шахтера" Додо. Но выбор пал на Одриосола. Летом 2018 "Реал" заплатил за этого футболиста "Реал Сосьедад" - 40 млн евро.

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В текущем усезони Одриосола провел за "Реал" только 4 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов. "Баварии" после 18 туре Бундеслиги занимает 2 место, проигрывая "Лейпциге" 4 очка.