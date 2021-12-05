"Бавария" обыграла "Боруссию" в скандальном матче

Левандовски на 5 мячей оторвался от Холанда. Фото: Reuters

"Бавария" одержала победу в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской "Боруссией". Встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 5-й минуте Юлиан Брандт с передачи Джуда Беллингема вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт. В конце первого тайма Кингсли Коман забил второй мяч "Баварии", однако на старте второго игрового отрезка Эрлинг Холанд восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд раскритиковал работу арбитра Феликса Цвайера.

"С точки зрения судейства это был скандал. Момент с Ройсом? Это был чистый пенальти. Почему судья не воспользовался VAR? Я спросил его, почему он просто не пойдёт и не посмотрит. Он сказал, что в этом нет необходимости.

"Бавария" набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской "Боруссии" на четыре балла. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег и холод. Месси надоело в Париже

В следующем туре "Бавария" 11 декабря сыграет дома с "Майнцом". "Боруссия" в этот же день в гостях встретится с "Бохумом". 8 декабря мюнхенцы будут принимать "Барселону" в Лиге чемпионов.