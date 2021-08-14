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суббота, 14 августа 2021 13:08

"Бавария" не сумела победить даже с голом Левандовски

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&quot;Бавария&quot; не сумела победить даже с голом Левандовски
Роберт Левандовски продолжает обновлять рекорды бундеслиги. Фото: Reuters

Мюнхенская "Бавария" сыграла на выезде вничью – 1:1 с гладбахской "Боруссией" в стартовом матче сезона бундеслиги.

Хозяева первыми открыли счет, но в концовке первого тайма форвард "Баварии" Роберт Левандовски восстановил равновесие. Матч так и завершился.

Этот гол стал для 32-летнего польского форварда 295-м за "Баварию" в 330 матчах.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд. Это является рекордом турнира.

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"Бавария" в прошлом сезоне снова стала чемпионом Германии. Роберт Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера, отметившись 41 забитым мячом.

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