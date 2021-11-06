"Бавария" минимально победила в Бундеслиге

Роберт Левандовски снова забил. Фото: Reuters

Следующий соперник "Динамо" в Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" в матче 11-го тура чемпионата Германии переиграла "Фрайбург". Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился со счётом 2:1.

Голы в составе хозяев забили полузащитник Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. У "Фрайбурга" отличился хавбек Яник Хаберер.

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"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 28 очков. "Фрайбург" (22) занимает третье место. Мюнхенцы одержали четвёртую победу подряд в чемпионате Германии. В последний раз в Бундеслиге "Бавария" проигрывала "Айнтрахту" (1:2).