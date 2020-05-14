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четверг, 14 мая 2020 11:54

"Бавария" готова заплатить за одноклубника Зинченко более €50 млн

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&quot;Бавария&quot; готова заплатить за одноклубника Зинченко более €50 млн
Лерой Сане (справа) близок к возвращению в Германию. Фото: Reuters

Вингер английского "Манчестер Сити" и сборной Германии 24-летний Лерой Сане близок к переходу в "Баварию" летом 2021-го.

Руководство немецкого клуба повысило предложение по футболисту до €56,5 млн, так как предыдущее в размере €39,5 млн было отклонено со стороны "Манчестер Сити", сообщает telegraph.co.uk.

"Бавария" еще прошлым летом хотела вернуть игрока сборной Германии на родину. Но, пока длились переговоры, Сане получил серьезную травму и выбыл на целый сезон. "Ман Сити" оценивал своего игрока в €100 млн. Контракт Сане с английским клубом завершается летом 2021-го, поэтому цена существенно уменьшилась.

В Германии Лерой Сане выступал за "Шальке". В "Манчестер Сити" перебрался летом в 2016 году. В команде Хосепа Гвардиолы он был одним из лидеров.

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В текущем сезоне Сане провел за "Манчестер Сити" 2 матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы. Текущий контракт футболиста с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.

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