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среда, 21 апреля 2021 21:00

Баскетбольная Суперлига легко поборола международную федерацию

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Баскетбольная Суперлига легко поборола международную федерацию
В баскетболе Суперлига существует 20 лет.Фото: Euroleague Basketball

Идея создания Суперлиги в футболе провалилась. Но есть виды спорта, где подобный турнир считается главным соревнованием, а международная федерация не имеет никакого влияния.

До 2000 года главный баскетбольный турнир Европы организовывало региональное подразделение ФИБА, но его формат и коммерческие результаты устраивали далеко не всех. Главным камнем преткновения было распределение путевок в основной раунд – привязанное, как и в футболе, к таблице коэффициентов стран и результатов каждого следующего розыгрыша национального чемпионата. Сообщает "Трибуна".

Перемены назрели, когда мимо Евролиги ФИБА последовательно пролетели "Панатинаикос" (в баскетболе греческие гранды – одни из самых успешных клубов континента) и "Барселона". При этом количество мест, зарезервированных под балканские и российские команды, резко перестало отвечать уровню клубного баскетбола в этих регионах.

Дошло до того, что в 2000-м "Пао" взял последнюю классическую Евролигу ФИБА, встретившись до "Финала четырех" только с одним действительно кассовым оппонентом – "Реалом".

Как и в футболе, раскол инициировали итальянские и испанские клубы – "Реал", "Барселона", "Баскония" (стабильная третья сила пиренейского чемпионата, играющая в одном из самых вместительных залов всего европейского баскетбола). Апеннинские топы примкнули к коммерческому супертурниру сразу.

А первый же его розыгрыш оказался настолько удачным, что через год Евролига спокойно отбила у ФИБА сомневавшихся: "Панатинаикос", "Маккаби", ЦСКА и турецкие команды во главе с "Эфесом".

Все время своего существования Евролига (именно так называется баскетбольная Суперлига, штаб-квартира которой базируется в Испании) смело экспериментировала с составом участников. Еще лет восемь-десять назад в него могли войти простые смертные – вроде клубов из Польши, Украины или Хорватии, – а для особо страждущих даже существовала квалификация.

Но позже от этой практики организаторы, частная контора под названием Euroleague Basketball, отказались. Ведь чемпионы маленьких по баскетбольным меркам стран практически всегда оказывались неконкурентоспособными в битвах с грандами, а матчи с участием команд-золушек из топ-чемпионатов" генерировали минимальный зрительский интерес.

Сегодня фундаментом Евролиги являются 11 клубов-основателей – они имеют с турниром долгосрочные соглашения о сотрудничестве (заключались в 2015-м на десять лет) и участвуют в каждом следующем розыгрыше независимо от результатов национальных чемпионатов. Это испанское трио "Реал" – "Барселона" – "Баскония", греческие "Олимпиакос" и "Панатинаикос", итальянский "Милан", турецкие "Эфес" и "Фенербахче", литовский "Жальгирис", израильский "Маккаби" и российский ЦСКА.

Помимо всего прочего, эти клубы являются членами совета акционеров Евролиги, и ни одно важное решение не может быть принято без их согласия.

Остальные семь путевок в регулярный чемпионат Евролиги, в котором 18 команд играют по классической двухкруговой системе "матч дома – матч на выезде", а чемпиона определяют в плей-офф и "Финале четырех", распределяются тремя способами. Часть достается лучшим командам предыдущего розыгрыша Еврокубка (это второй по значимости европейский баскетбольный турнир, который тоже не подчиняется ФИБА), часть – не входящим в число команд-основателей топам из сильнейших национальных чемпионатов (Испания, Германия, Россия и Адриатическая лига, где играют все балканские гранды), а еще часть – распределяется в виде уайлд-кард.

Именно третьим способом в 2013 году в Евролигу попал украинский "Будивельник" – правда, только на один сезон.

Но судьбу конфликта, который в вялотекущей форме продолжается по сей день, решили деньги. Когда чиновники из ФИБА выкатили грандам призовой фонд своей Лиги чемпионов (5,2 миллиона евро на всех и 500 тысяч для победителя), те только посмеялись – а спустя несколько недель подмахнули десятилетние договора с Евролигой, которая привела действительно серьезного партнера в лице американской компании IMG.

Осознав, что воевать с основателями Евролиги попросту бессмысленно, ФИБА стала давить на участников Еврокубка – но тоже без особых успехов. Спустя два года после начала противостояния французские и немецкие клубы, ставшие под угрозой санкций на сторону чиновников, вернулись в орбиту Euroleague Basketball, а до отстранений и дисквалификаций дело так и не дошло.

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В противовес баскетболу футбольная Суперлига просуществовала два дня. Из нее под давлением болельщиков вышли 6 английских команд. Первыми акцию протеста против Суперлиги устроили болельщики лондонского "Челси".

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