"Барселону" могут наказать за трансфер Гризманна на 300 евро

Гризманн (слева) этим летом сменил "Атлетико" на "Барселону"

Следователь по так называемому "делу Гризманна" о переходе из "Атлетико "в" Барселону " Хуанчо Ландабереа обнародовал приговор.

Бюджет "Атлетико" от трансфера Антуана Гризманна может пополниться на 300 евро! Такое решение принял судья, назначенный Конкурсным комитетом для разрешения жалобы мадридского клуба против каталонцев, сообщает издание "El Mundo".

Следователь по делу Хуанчо Ландабереа предложил наказать "Барселону" на сумму 300 евро или заставить клуб провести один матч без зрителей на стадионе "Камп Ноу". В своем решении он опирается на Дисциплинарный кодекс испанской федерации футбола.

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"Атлетико" выдвинул претензии "Барселоне" по поводу того, что каталонцы начали переговоры с Гризманн за спиной у "матрасников". Мадридцы требовали за переход своего игрока 200 млн евро, взамен получили только 120 млн.