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суббота, 14 августа 2021 12:33

"Барселона" задолжала Месси зарплату. Назвали сумму

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&quot;Барселона&quot; задолжала Месси зарплату. Назвали сумму
Лионель Месси ждет денег от своего бывшего клуба. Фото: Reuters

"Барселоне" ещё предстоит погасить задолженность перед бывшим капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Diario Sport. По данным источника, каталонцы остались должны аргентинскому нападающему ещё € 52 млн.

Речь идёт о долге по зарплате. Ранее аргентинец согласился на рассрочку платежа, о чём его попросил бывший президент клуба Жозеп Бартомеу. Функционер, будучи президентом, обратился к игрокам команды с просьбой позволить выплатить им зарплату в рассрочку. Многие футболисты согласились на это, но очевидно, что долг перед Месси является самым большим.

"Барселона" рассчитывает полностью погасить задолженность в течение 2021 и 2022 годов.

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Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа "Барселона" объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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