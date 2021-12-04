"Барселона" впервые проиграла при Хави

"Барселона" не смогла забить. Фото: Twitter.com/rcdespanyol

Сегодня, 4 декабря, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне в рамках 16-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Бетис". Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 79-й минуте отличился форвард гостей Хуанми, ему ассистировал Кристиан Тельо.

Поражение от "Бетиса" стало первым для Хави в качестве главного тренера сине-гранатовых.

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"Бетис" набрал 30 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. "Барселона" (23) – на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский "Реал", в 15 встречах набравший 36 очков. Действующий чемпион Испании — "Атлетико".