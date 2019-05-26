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воскресенье, 26 мая 2019 09:00

"Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании

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&quot;Барселона&quot; проиграла &quot;Валенсии&quot; в финале Кубка Испании
"Барселона" провалила финиш сезона

"Барселона" потерпела неудачу в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией", потеряв возможность взять второй трофей в сезоне 2018/19. Об этом пишет politeka.net

Ставя перед собой задачу сделать золотой требл, каталонский клуб унизительно вылетел в полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (3:0, 0:4), а теперь уступил в решающем поединке национального кубка, сумев завоевать только чемпионство, которое стало единственным трофеем в нынешнем сезоне.


В финале Кубка Испании "Барселона", считавшаяся фаворитом, сенсационно проиграла "Валенсии" со счетом 1:2.

Летучие мыши уже в первом тайме заявили свои претензии на национальный кубок, дважды поразив ворота каталонцев. В середине первой половины встречи Гамейро открыл счет в матче, а вскоре Родриго удвоил преимущество.


Ближе к концу матча Лионель Месси сумел сократить отставание, но это не помогло его команде. Вместе с тем аргентинский нападающий стал первым в истории футболистом, который забивал в шести финалах Кубка Испании.

Кубок Испании. финал

"Барселона" - "Валенсия" 1:2


Голы: Месси 73 - Гамейро 21 Родриго 33

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Эта победа в Кубке Испании стала для "Валенсии" восьмой в истории клуба.

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