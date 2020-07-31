"Барселона" предложила 3-летний контракт экс-лидеру "Шахтера"

Виллиан и "Челси" не смогли договориться о новом контракте. Фото: REUTERS / Toby Melville

Испанская "Барселона" предложила контракт на 3 года экс-игроку "Шахтера" 31-летнему Виллиану.

По завершению сезона бразилец станет свободным агентом, так как его соглашение с "Челси" подходит к завершению. Сторонам не удалось пролонгировать контракт, сообщает Sky Sports

"Барселона" готова предложили Виллиану соглашение на 3 года. Именно на таком сроке настаивает сам бразилец. В услугах экс-звезды "Шахтера" также заинтересована команда Дэвида Бекхэма "Интер" Майами и лондонский "Арсенал".

Виллиан объявит решение, где он продолжит карьеру, после финала Кубка Англии, который состоится 1 августа.

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Виллиан выступал 5 лет за "Шахтер", также играл за "Анжи" и "Челси".