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вторник, 19 октября 2021 10:33

"Барселона" потеряла трех звезд на матч против "Динамо"

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&quot;Барселона&quot; потеряла трех звезд на матч против &quot;Динамо&quot;
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

У Каталонской "Барселоны" кадровые проблемы перед матчем против "Динамо".

В матче третьего тура Лиги чемпионов Рональд Куман не сможет рассчитывать на трех ведущих игроков, сообщает Мarca.

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Вне игры оказались: защитник Араухо, полузащитник Педри и форвард Усман Дембеле.

Игроки точно не смогут сыграть против "Динамо" и рискуют не сыграть против "Реала" в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из трех игроков в состав на Эль Классико, поскольку может произойти рецидив травмы.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 20 октября. Начало игры в 19:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

"Барселона" занимает последнее место в турнирной таблице. Каталонцы дважды проиграли по 0:3 "Баварии" и "Бенфике". "Динамо" занимает третье место с одним очком.

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