Нечем было платить зарплату. Стал известен размер долгов "Барселоны"

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" космические боги перед своими кредиторами.

Президент клуба Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб должен более €1 млрд.

"У нас не слишком хорошие цифры. Я бы сказал, худшие в истории Барсы. Долг в 1,35 миллиарда евро, нулевой денежный поток. Когда мы пришли в клуб, то не могли даже платить зарплату. Это то, что мы обнаружили. Последствия оценит аудит. Вы собрались здесь из-за серьезных последствий управления предыдущим руководством.

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Вместо того чтобы жаловаться на "наследство", мы заставили себя работать. Эти шесть месяцев наше правление постоянно работает, чтобы вытащить клуб из ямы. Нужно помнить, что ситуацию за день не изменишь. Мы заключили соглашение с инвестиционным банком Goldman Sachs, который предоставил низкие проценты, чтобы покрыть краткосрочные обязательства.

Мы пересмотрели спортивные контракты с основной командой, сократили зарплатный фонд, который был самым высоким на рынке - на 30-50% больше, чем у конкурентов. Но этого мало, нужно продолжать в этом направлении ", - цитирует Лапорту Diario Sport.

Каталонская "Барселона" является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Первый поединок команды проведут 20 октября в Испании, а через две недели сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский.

В прошлом туре "Барса" одержала волевую победу над "Валенсией" - 3:1.