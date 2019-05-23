"Барселона" подписала первого новичка

Людовит Рейсы стал первым новичком "Барселоны" в летнее межсезонье.

Каталонская "Барселона" объявила о подписании нидерландского полузащитника "Гронингена" Людовита Рейса.

Сумма трансфера составила 3.25 млн евро, контракт рассчитан до 2022 года с опцией продления еще на 2 сезона и будет включать клаусула в размере 100 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Добавляется, что Рейсы усилит "Барселону Б", хотя и проведет предсезонную подготовку с основной командой.

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Рейсы сыграл 50 матчей в составе Гронингена в свои 18 лет. Игрок прошел медицинский осмотр и уже подписал контракт.