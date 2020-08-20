"Барселона" отказалась от Суареса

Луис Суарес выступал за "Барселону" 6 сезонов. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" больше не заинтересована в услугах звездного форварда 33-летнего Луиса Суареса.

Каталонский клуб сообщил уругвайскому нападающему, что он должен искать себе новый клуб, сообщает журналист Жота Жорди.

Суарес не входит в планы нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана, который хочет серьезно изменить и омолодить состав команды.

Одним из вариантов продолжения карьеры для футболиста может стать "Аякс", за который он выступал с 2007-го по 2011 год.

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Луис Суарсе играл за "Барселону" с 2014-го. В начале июля он забил 195-й мяч в составе "блауграны", что позволило ему выйти на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.