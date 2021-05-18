"Барселона" определилась с судьбой Кумана

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Главный тренер "Барселоны" 58-летний Рональд Куман покинет пост по окончании сезона.

Руководители каталонского клуба не хотят продолжать сотрудничество с нидерландским тренером из-за плохих результатов команды в текущем сезоне, сообщает RAC1.

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Во время встречи на прошлой неделе президент клуба Жоан Лапорта не давил на голландца и дал возможность проявить себя на финише чемпионата. Однако, потеря шансов на чемпионство заставила функционера начать поиски нового тренера. Единственный вариант спасения Кумана - отсутствие альтернативы.

По сообщению СМИ, главным кандидатом на замену Куману будет легенда "Барселоны" Хави Эрнандес.

Рональд Куман возглавил "Барселону" летом 2020 года. Под его руководством команда смогла занять третье место в турнирной таблице Ла Лиги, вылететь в 1/8 Лиги чемпионов от ПСЖ и выиграть Кубок Испании. Контракт Кумана с командой действует до лета 2022 года.