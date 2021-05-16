"Барселона" неожиданно проиграла и потеряла шансы на чемпионство

"Сельта" одержала волевую победу. Фото: Reuters

Сегодня, 16 мая, в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Сельту". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Лионель Месси, ассистировал ему Серхио Бускетс. Однако радость от гола продлилась недолго, уже спустя 10 минут Санти Мина восстановил равенство на табло. На 83-й минуте защитник "Барселоны" Клеман Лангле получил вторую жёлтую карточку и был удалён, что повлияло на дальнейший ход игры. На 89-й минуте нападающий "Сельты" Санти Мина оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу "Сельты".

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В параллельном матче "Реал" на выезде переиграл "Атлетик" , а мадридский "Атлетико" дома – "Осасуну" – 2:1. Таким образом "Атлетико" набрал 83 очка у "Реала" – 81. В "Барселоны" осталось 76.