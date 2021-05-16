Зидан сообщил, что уходит из "Реала"

В первый приход Зидан выиграл с "Реалом" три Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил футболистам команды, что покидает команду по окончании сезона, сообщает Goal. Французский специалист объявил о своём решении в раздевалке перед матчем с "Севильей", который завершился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из "Реала", так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут "сливочные" чемпионами Испании или нет.

Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.

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Мадридский "Реал", набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский "Атлетико", в активе которого 80 очков. В "Барселоны" – 76.