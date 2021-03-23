"Барселона" определилась с первым новичком

Жоржиньйо Вейналдум достанется "Барселоне" бесплатно. Фото: Gettyimages.com

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов 30-летний Жоржиньйо Вейналдум станет первым новичком "Барселоны" в летнее трансферное окно.

Вейналдум уже подписал предварительное соглашение. Это первый трансфер президента Жоана Лапорты после возвращения в каталонский клуб, сообщает The Sunday Times.

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Футболист переедет в Испанию в статусе свободного агента, так как его соглашение с "Ливерпулем" завершается летом 2021 года.

Полузащитник был приоритетной целью главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана, но финансовый кризис помешал каталонцам приобрести голландца летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что из трансфера Филиппа Коутиньо "Барселона" не имела права покупать игроков у "Ливерпуля" до 2021-го. Если бы такое соглашение все же состоялась, каталонский клуб должен был бы доплатить "мерсисайдцам" €93 млн.

В текущем сезоне а "Барселона" занимает 2-е место в чемпионате. Отставая от лидера турнирной таблицы "Атлетико" на 4 пункта. Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов от ПСЖ. Жоржиньйо Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. До этого защищал цвета "Ньюкасла", ПСВ и "Фейеноорд". В составе сборной Нидерландов игрок имеет в активе 70 матчей.