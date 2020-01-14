"Барселона" официально уволила Вальверде и назначила нового тренера

Кике Сетьен до этого не работал с топ-клубами. Фото: Reuters

Эрнесто Вальверде покинул кресло главного тренера "Барселоны". Вместо него команду возглавил другой испанский специалист – Кике Сетьен.

Последним поединком 55-летнего специалиста во главе каталонского гранда стал полуфинал Суперкубка Испании, где "Барса" уступила "Атлетико" (2:3).

Испанец возглавил "блаугранас" летом 2017 года, сменив на этом посту Луиса Энрике. Стоит отметить, что "Барса" впервые за 17 лет попрощалась с наставником посреди сезона. При каденции Вальверде каталонцы дважды становились чемпионами Примеры, завоевали Кубок Короля, а также торжествовали в Суперкубке Испании.

Новым главным тренером "блаугранас" стал Кике Сетьен, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. Летом 61-летний специалист покинул "Бетис". Сетьен имеет опыт работы в "Лас-Пальмасе", "Луго", "Расинге" и еще ряде испанских клубов. Ранее специалист сам неоднократно заявлял, что мечтает поработать в каталонском клубе, пишет "Футбол 24"

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После 19 туров Примеры "Барселона" лидирует, опережая "Реал" лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцев ожидает встреча с "Наполи".