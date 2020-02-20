"Барселона" официально объявила о подписании нового форварда

Мартин Брейтвейт подписал контракт с каталонским грандом на 4,5 года. Фото: ФК "Барселона"

Форвард сборной Дании и "Леганеса" Мартин Брейтвейт официально перешел в "Барселону".

Контракт с нападающим заключен до лета 2024 года. "Блаугранас" выплатили клаусулу в 18 млн евро и установили размер отступных за датчанина в сумме 300 млн евро, сообщает "Футбол 24".

Руководители Ла Лиги позволили "Барселоне" в течение 15 дней приобрести нового нападающего в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

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Мартин Брейтвейт был лучшим бомбардиром "Леганеса" в сезоне 2019/20 - в 27 матчах он забил восемь голов и отдал один ассист.