"Барселона" одержала тяжелую победу в первом матче нового тренера

Лионель Месси принес "Барселоне" победу. Фото: рейтер

Испанская "Барселона" минимально победила "Гранаду" в первом матче Кике Сетьена на посту главного тренера команды.

"Барселона" владела мячом (83% за матч), немало била по воротам. Но результата это не давало. Дважды возможность забить в первом тайме имел Лионель Месси, но промахивался.

Такая же игра продолжилась и во втором тайме. Но на этот раз "Барселона" мало сама не пропустила, когда после удара Бриса Этеки мяч попал в штангу. На это хозяева ответили ударом Антуан Гризманн, с которым Силва справился.

Один из ключевых эпизодов матча произошел на 69-й минуте, когда защитник "Гранады" Санчес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Уже после этого "Барселона" забила. Артуро Видаль остроумно отдал пас пяткой на Лионеля Месси в штрафной, и аргентинец легко покатил его в угол ворот мимо голкипера, сообщает "24 канал"

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Благодаря этой победе "Барселона" и в дальнейшем делит с "Реалом" первые два места в чемпионате Испании.